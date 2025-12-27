Giriş / Abone Ol
Yoğun kar yağışı sebebiyle Bingöl-Diyarbakır-Muş karayolları kapatıldı.

Güncel
  • 27.12.2025 20:29
Kaynak: DHA
Karlıova'da köy yolları kapandı
Fotoğraf: DHA

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş karayollarının yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 kilometreleri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.40 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır. Bingöl-Muş Devlet Yolu'nun 0-61 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl- Muş İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.40 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır” denildi.

