Karlıova’da 25 köy yolu kardan kapandı

Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde, 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri hastaların olduğu köylerin yolunun açılmasına öncelik verirken, diğer yolların da açılması için çalışmalar sürüyor. Karayolları ekipleri ise Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI