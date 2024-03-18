Karlıova’da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi, vatandaşlar yeni güne karla uyandı.

Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da kar yağışı günler sonra yeniden etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar, sabaha kadar devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimi aşarken, kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Yeni güne karla başlayan sürücüler ise araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Kar yağışının bölgede etkisini zaman zaman sürdüreceği belirtildi.