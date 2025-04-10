Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.

Meteorolojinin dolu ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunduğu ve Karlıova ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. (DHA)

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