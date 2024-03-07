Karlıova’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde önceki gün başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından 1940 rakımlı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Önceki gün başlayan kar, bu sabah saatlerinde de devam etti. İlçe merkezinin tamamı beyaza bürünürken, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı öğrenildi.

İlçe merkezindeki esnaflar işyerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerinde olan karları attı.

Meteoroloji vatandaşları, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, kar yağışı gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.