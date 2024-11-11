Karlıova’ya mevsimin ilk karı düştü

Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’ya mevsimin ilk karı düştü, ilçenin bir kısmı beyaza büründü.

Adını karla kaplı ovadan alan ve yılın neredeyse 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçe merkezine, mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kısa sürerken ilçenin bir kısmı neredeyse beyaza büründü.

İlçe sakinlerinden Ahmet Kanat, "İlçe merkezimize mevsimin ilk karı düştü. Daha önce yüksek kesimlere yağmıştı. İnşallah hayırlısı olur" dedi.