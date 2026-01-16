Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada'ya firar eden Cemal Karaata'nın adını "Salih Ada" olarak değiştirdiğini bildirdi.

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu; Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Cemal Karaata'nın, isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada'da yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, 2016 yılında Ankara'da öldürüldü

"Salih Ada'" ismini kullanan Cemal Karaata'nın, 'Waterloo The Boardwalk Suite 406' adresinde bulunan 'Qualia Counselling Services' adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı saptandı.

"Sadık ve Yavuz" kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce bölümünde yardımcı doçent unvanıyla çalışıyordu. Karaata'nın FETÖ'nün "mahrem imamlarından" olduğu belirtiliyor