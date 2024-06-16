Karneleri verdiler, işsiz bırakıldılar

Okullarda karne dağıtan özel sektör öğretmenleri aynı gün işsiz bırakıldı. İstanbul’daki üç özel okulda yaklaşık 90 öğretmen bir günde işsiz kaldı. Eğitimciler, “Öğretmenleri tercihsiz bıraktılar” diye konuştu.

Okullarda öğrencilerinin sevincini paylaşarak karne dağıtan öğretmenler, işsizlikle karşı karşıya bırakıldı.

Özel okullarda çalışan sözleşmeli öğretmenler, karne gününde sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini öğrendi. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda özlük hakları için alkış eylemi yapan 20, Ataşehir ilçesinde bulunan Denizatı Koleji’nde de hiçbir gerekçe gösterilmeden en az 20 öğretmen işten çıkarıldı.

Karne gününde işsiz bırakılan eğitimciler, yaşananlara tepki gösterirken bu ay itibarıyla birçok özel okulun öğretmen kadrosunu kapattığına dikkat çekti. BirGün’e konuşan öğretmenler, “Öğrencilerimizi yeni yollarına uğurlarken, biz de işsizlikle boğuşacağımız bir sürece giriyoruz” dedi.

GÖZDAĞI VERDİLER

İstek Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda Karne dağıttıktan sonra işten çıkarıldığını öğrendiğini söyleyen bir öğretmen, “Alkış eylemine katılmayan meslektaşlarımıza sözleşmeler sunulmaya başlarken cuma günü fesih işlemleri gerçekleştirildi. İşten çıkarılma gerekçesi olarak eylemlerimiz olduğu ifade edildi” dedi.

Bu ay itibarıyla özel okulların öğretmen kadrosunun dolduğuna dikkat çeken öğretmen, “İşten çıkarılma kararımız önceden açıklansaydı hepimiz başka okullara başvuru yapardık. Birçok kişiyi belirsizliğin içerisine attılar” ifadelerini kullandı. Öğretmen son olarak şunu aktardı: “İstek Vakfı’nda çocuklara sorgulamayı, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğretiyoruz ama öğretmenin en ufak sorgulamasında işsiz bırakılmamız okulun ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Veliler ile öğretmenler için büyük bir mağduriyet yarattılar ve bunu görmezden geliyorlar.”

Denizatı Koleji’nde gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan 20 öğretmen biri, “Normal şartlarda sözleşmenin yenilenmeyeceği birkaç ay öncesinden öğretmenlere tebliğ edilir. Karne günü işten çıkarıldığımı öğrendim ancak iki hafta öncesinde sormama karşın performans düşmesin, derslere gireyim diye karar tebliğ edilmedi” dedi. Öğretmen son olarak şunları aktardı: “Karar yasal mevzuata uygun olabilir ama kendi öğrencilerimizle, meslektaşlarımızla vedalaşmamıza izin vermediler. Bu okulda emek veren öğretmenleri tercihsiz bıraktılar, mağdur ettiler.”