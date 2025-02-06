'Karneni Getir' etkinlikleri sona erdi

İBB Spor İstanbul’un öğrencilerin yarıyıl tatilini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmesi için düzenlediği “Karneni Getir” etkinlikleri sonlandı. İki hafta boyunca yaklaşık 8 bin öğrenci deniz küreği, aqua park ve buz pateni kategorilerinde sporla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un yarıyıl tatiline özel düzenlediği “Karneni Getir, Eğlenceye Katıl” etkinlikleri bu yıl da ilgi gördü. Ücretsiz olarak düzenlenen ve öğrencileri spora teşvik etmeyi amaçlayan etkinliklerde yaklaşık 8 bin öğrenci katıldı.

Bu yıl deniz küreği branşının da eklenmesiyle birlikte üç ayrı kategoride düzenlenen Karneni Getir etkinliklerinde geçmiş seneye göre önemli bir kontenjan artışı da yapıldı. 20-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen bu özel program kapsamında öğrenciler aqua park, buz pateni ve deniz küreği etkinlikleriyle hem eğlendi hem de spora teşvik edildi.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 9-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen “Karneni Getir, Aqua Park’ta Kay” etkinliği, tüm katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Geçtiğimiz yıl da rağbet gören aqua park etkinliğine katılan çocuk sayısı geçen yıla oranla yüzde 174 arttı ve 2 bin 774 oldu.

6-13 yaş grubuna yönelik olarak İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenen “Karneni Getir, Buzda Kay” ise bu yıl yine en çok talep gören etkinlik oldu. Buz pateni pistinde paten eğitiminin yanı sıra fuaye alanındaki oyun makineleri, boyama etkinlikleri ve aktivitelerle çocuklara dolu dolu bir tatil imkânı sunuldu. On gün boyunca süren etkinliğe katılan öğrenci sayısında geçtiğimiz yıla oranla %87’lik bir artışla toplamda 4 bin 738 çocuk buz pateniyle tanıştı.

Bu yıl ilk kez programa dahil edilen deniz küreği etkinliği ise İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. 14-18 yaş grubuna yönelik “Karneni Getir, Küreğini Çek” etkinliğine katılan 96 öğrenci, deniz küreği sporunu tecrübe etme fırsatı buldu. Üç güne yayılan etkinliklerde öğrencilere kürek branşının temel teknikleri öğretildi.

İBB Spor İstanbul’un çocukları küçük yaşta sporla tanıştırmak ve onlara keyifli bir yarıyıl tatili imkânı sunmak için her sene düzenlediği Karneni Getir etkinlikleri bu yıl yaklaşık 8 bin çocuğun katılımıyla sonlandı.