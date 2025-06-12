‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyası başladı

Yunis ALAÇAM

Türkiye İş Bankası, bu yıl 18’inci kez düzenlediği “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasında çocukları “Ağaçlar Sohbet Eder Mi?”, “Araba Şekerle Çalışır Mı?” ve “Baykuşlar Kitap Okur Mu?” kitaplarıyla buluşturuyor. Bu yıl düzenlenen kampanya ile birlikte şimdiye kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı da 18 milyon rakamını aşmış olacak.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Çocuklarımızın daha çok okuyabilmesi, okumaktan keyif alan bir jenerasyonun gelmesi çok kıymetli. Bunun için de İş Bankası olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız” dedi.

Öğrenciler dağıtılan üç kitaba İş Bankası’nın şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek. Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada,

Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.