Karnesini gösteren çocuklara hediye kitaplar

Türkiye İş Bankası, 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasını 17. kez gerçekleştiriyor.

Kampanyada bu yıla özel olarak Kültür Yayınları ve İş Sanat işbirliğinde iki kitap hazırlandı.

“Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor” ve “Aklıma Bir Soru Geldi” kitapları karnesini gösteren çocuklara dağıtılacak.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

İş Bankası’nın kampanyayla bugüne kadar armağan ettiği kitaplar şöyle:

2008 yılında “Alice Harikalar Diyarında”,2009 yılında “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”,2010 yılında “Yazarlarımızdan Öyküler”,2011 yılında “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”,2012 yılında “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”,2013 yılında "Aziz Nesin'den Çocuklara En Güzel Öyküler",2014 yılında "Yazarlarımızdan Öyküler” ,2015 yılında “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle - Şiir Dünyasına Yolculuk" ile "Depremden Korkmuyorum - Nasıl Korunacağımı Biliyorum",2016 yılında “Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”,2017 yılında "Astronotlar Üşür Mü? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar",2018 yılında "Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar",2019 yılında "Siyah İnci"2020 yılında “Dünya’nın Merkezine Yolculuk”, “Doktor Ox’un Deneyi”, “Define Adası”, “Türk Bilim İnsanları Kuzey Kutbunda”2021 yılında “Bambi”, “Kayıp Dünya”, “İklim Hakkında Konuşalım”2022 yılında “Sherlock Holmes'un Maceraları” ve “Gizli Bahçe”, 2023 yılında “Çocuklar Soruyor Tarih Dede Anlatıyor”