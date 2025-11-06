Karnından 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Şule Akgül’ün (41) karnından, 5 saat süren operasyonla 8,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Göynücek ilçesinde yaşayan, 3 çocuk annesi Şule Akgül, 3 Kasım’da karın ağrısı ve karın bölgesinde büyüme şikayetiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Akgül’ün yumurtalıklarında büyük bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla, Akgül’ün karnından 8,5 kilogramlık kitle çıkarılıp, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

'BU TÜR KİSTLER KISA SÜREDE BÜYÜYEBİLİYOR'

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Hastamız kadın doğum doktoru bir meslektaşımız tarafından bize yönlendirildi. Çünkü yumurtalıklarında oldukça büyük bir kitle vardı. Geldiğinde 9 aylık hamile gibi görünüyordu. Hatta çevresindekiler kendisine ‘Hamile misin?’ diye sormuş. Bu tür kistler ve tümörler kısa sürede büyüyebiliyor. Biz hem rahmini hem de yumurtalıklarındaki kitleyi aldık, gerekli lenf diseksiyonunu da yaptık. 8,5 kiloluk bir kitle çıkardık. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve hastamızı sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Şule Akgül ise "Hastaneye geldiğimizde karnım büyüktü, hamile gibiydim. Doktorum sayesinde bu sıkıntıdan kurtuldum. Çok şükür iyiyim, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI