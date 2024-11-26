Karpatlar’da siyasi deprem

Dış Haberler

Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, NATO ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı tutumuyla bilinen Calin Georgescu önde bitirdi. Oyların yüzde 99,9’u sayılırken Georgescu, yüzde 22,9 ile yarışı önde tamamladı.

Son verilere göre iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) adayı Başbakan Marcel Ciolacu yüzde 19,15 oy alırken merkez sağ Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden (USR) Elena Lasconi’nin oy oranı yüzde 19,17 civarında. Aşırı sağcı Romenlerin Birliği İttifakı (AUR) lideri George Simion’un ise oyların yüzde 14,1’ini aldığı kaydedildi. Son sayımlara göre Lasconi, 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda Georgescu ile karşılaşacak. Ciolacu ise, dün sabah SPD liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

EKONOMİ ÖN PLANDA

Seçim kampanyaları, çoğunlukla ülkedeki hayat pahalılığına odaklandı. Ukrayna Savaşı’ndan en çok etkilenen ülkelerden Romanya, AB’de yoksulluk riski altındaki en geniş nüfusa sahip. Herhangi bir partiye bağlı olmayan Georgescu, Ukrayna’ya yardımların durdurulmasını talep eden kampanya yürüttü. Georgescu ayrıca Romanya’nın AB ile NATO’ya “bağımlılığını bitirme” vaadinde bulunuyor.

Birçok kesim tarafından “Rusya yanlısı” olduğu ilan edilen Georgescu’nun zaferiyle gözler ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olası sonuçlarına döndü. Simion kendisine oy veren 1,3 milyon seçmeni ikinci turda Georgescu'yu desteklemeye çağırdı.