Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor. 3’üncü haftayı bay olarak geçirecek olan yeşil beyazlı ekip hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grupta mücadele eden oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkararak grupta 2’inci durumda bulunan Kars 36 Spor, hazırlıklarını Halitpaşa Sentetik Sahada sürdürüyor. Teknik Direktör Orhan Tetiki nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, bir taraftan da kadrosuna güçlendirmek için transferler yapıyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve yakaladıkları olumlu havayı sürdürmek isteyen Kars 36 Spor, 3’üncü haftayı maç oynamadan bay geçirecek olmasına rağmen, antrenmanlarını ara vermeden devam ediyor. Kars 36 Spor’un hak ettiği yerde olması gerektiğine dikkat çeken Teknik Direktör Orhan Tetik, “Lige iyi başladık, seriyi sürdürmek istiyoruz. Bu hafta maçımız yok. Önümüzdeki hafta deplasmanda Palandöken ile oynayacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sporcularımın moralleri çok iyi, başarıya kenetlendik. İnşallah sezon sonu şampiyon olan taraf biz olacağız” dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip, son olarak Kürşat Altunkaya ve Osman Göktuğ Cebeci’yi renklerine bağladı. Yeşil beyazlı ekipte yeni transferlerde ilk antrenmanı çıktı.