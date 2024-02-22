Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Palandöken Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1’uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor son haftalarda aldığı kötü sonuçlara son vermenin hesaplarını yapıyor. Palandöken Belediye Spor karşılaşması kazanarak çıkışa geçme hesapları yapan yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyirci önünde Erzurum temsilcisini yenerek kötü gidişe son vermeyi düşünüyor.

Çalışmalarını Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde Halit Paşa Semt Sahasında sürdüren yeşil beyazlı ekipte, futbolcuların istekli olmaları dikkat çekiyor.

Öte yandan Kars 36 Spor kulüp yönetimi, hafta sonu oynanacak Palandöken Belediye Spor karşılaşmasına tüm Karslıları devam etti.

Kars 36 Spor Erzurum Palandöken Belediye Spor arasında 25.02.2024 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.