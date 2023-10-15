Kars 36 Spor Rize’den 3 puanla dönüyor

Kars 36 Spor deplasman karşılaştığı Rize Özel İdare Spor’u 1-0 mağlup etti.

Yeşil beyazlı ekip Rize deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10’uncu grup takımlarından Kars 36 Spor Güneysu İlçe Stadında karşılaştığı Rize Özel İdare Spor’u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın 74’üncü dakikasında buluğdu golle rakibini geçen yeşil beyazlı ekip, taraftarlarını sevindirdi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, Rize deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Uçum, teknik heyet ve sporcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.