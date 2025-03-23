Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Ajans Haberleri 23.03.2025 11:16 Giriş: 23.03.2025 11:16

Güncelleme: 23.03.2025 11:16 Kaynak: AA

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