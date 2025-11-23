Kars-Ardahan kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı
Kars-Ardahan kara yolunun bir yönü devrilen tırın kenara çekilmesiyle kontrollü olarak tek şeritli ulaşıma açıldı.
Abdullah Ç. (22) idaresindeki 16 NIN 78 plakalı yem yüklü tır, Kars-Ardahan kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde devrildi.
Yan yatan tırdaki yemler yola savruldu, Ardahan'a gidiş istikameti ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdullah Ç, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince, Ardahan istikametine giden araçlar başka güzergaha yönlendirildi. Bazı tırlar ise aracın kaldırılmasını bekledi.
Ekiplerce yola savrulan yem torbalarının bir kısmı kenara alındı.
Kapanan bir yönlü ulaşım, polis ekiplerince kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başladı.
Devrilen tır ise daha sonra çekici yardımıyla kaldırılacak.