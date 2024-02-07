Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açılırken Kars ve Susuz’da misafir edilen yolcular ise Ardahan’a gönderildi.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla dün saat 10.00’dan itibaren ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını tamamladı. Yeniden ulaşıma açılan kara yolunda kontrollü olarak 10.15’ten itibaren araçların geçişine izin verildi.

Öte yandan mahsur kalması sonucu misafirhanelere yerleştirilen 110 kişinin de gidecekleri illere nakilleri sağlandı.