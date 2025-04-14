Kars beyaz gelinliğini giydi

Doğu Anadolu’nun incisi Kars, Nisan ayında yağan karla ile birlikte adeta beyaz bir gelinliğe büründü. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, kent merkezini ve çevresini bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Kars Kalesi’nin karla kaplanan tarihi surları, Havariler Kilisesi ve Evliya Cami beyaz örtüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte vatandaşlar sabah işe ve okula giderken sürpriz kar manzarasıyla karşılaştı.

Kars’ta baharı beklerken kışın geri geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars’a baharı beklerken tekrar kış geldi. Her taraf bugün bembeyaz oldu. Nisan ayının tam ortasındayız. Sıcakları bekliyoruz, fakat sıcaklarda bir türlü gelmedi. Adeta kutupları andıran bir hava var. Nisan ayının ortasında kışı yaşıyoruz. Beklentilerimiz yazın gelmesi ama Kars’ta bir türlü bahar gelmedi" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirirken, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars’ın beyaz örtüsü, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kente kış mevsimi en büyüleyici yüzünü sunuyor.