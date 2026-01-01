Giriş / Abone Ol
Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Yolda kalan bazı tırlar ekiplerce kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 01.01.2026 18:38
Kaynak: AA
KARS (AA) - Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kars-Digor kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

Tekneli köyü mevkisinde kalan tır, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olumsuz hava koşulları yüzünden bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

