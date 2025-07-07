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Kars- Düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

Ajans Haberleri
  • 07.07.2025 17:29
  • Giriş: 07.07.2025 17:29
  • Güncelleme: 07.07.2025 17:29
Kaynak: DHA
Kars- Düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu

KARS'ta düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leyleği görenler, Arpaçay Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan itfaiye ekibi, yavru leyleği kucağına alarak itfaiye merdiveni ile direğin üzerine çıktı. Yavru leylek, itfaiyecinin özeni ile yuvasına konuldu. (DHA)

Haber: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)

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