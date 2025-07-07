Kars- Düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu
Kaynak: DHA
KARS'ta düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.
Arpaçay ilçesine bağlı Tepeköy'de elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leyleği görenler, Arpaçay Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan itfaiye ekibi, yavru leyleği kucağına alarak itfaiye merdiveni ile direğin üzerine çıktı. Yavru leylek, itfaiyecinin özeni ile yuvasına konuldu. (DHA)
Haber: Bedir ALTUNOK / KARS,(DHA)