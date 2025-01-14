Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu projesinde acele kamulaştırma kararı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi için güzergâhta yer alan taşınmazların acele kamulaştırılması kararını onayladı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, Proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli krokide gösterilen güzergâha rastlayan kesimlerde bulunan taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."