Kars'ın ormanlarına yaban hayvanlarının takibi için fotokapanlar yerleştirildi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlara, yaban hayatının takibi için ısı ve harekete duyarlı yeni fotokapanlar yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ve Kars Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 2 bin 200 rakımlı Karakurt bölgesi ile 2 bin 900 rakımdaki Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar alanına ısıya ve harekete duyarlı fotokapanlar yerleştirdi.

Bölgedeki ormanlık alanda üreme ve barınma imkanı bulan ayı, kurt, vaşak, tilki, domuz ve tavşan gibi birçok yaban hayvanının hareketleri, fotokapanlarla çekilen video ve fotoğraflarla kayıt altına alınıyor.

Ekipler, zaman zaman fotokapan verilerini inceleyerek hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediyor.