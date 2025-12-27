Kars'ın Selim, Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı ve yoğun tipi yüzünden Selim-Göle kara yolu, 7-15'inci kilometreleri arasında araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.