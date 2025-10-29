Kars'ın yükseklerine kar yağdı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ve Soğanlı Dağları'nın yüksekleri karla kaplandı.

Kar yağışının ardından Kızılçubuk bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Meralarda hayvan otlatan çobanlar, soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Çobanlardan Eren Sade, havanın bir anda soğuduğunu belirterek,"Hayvanları otlatıyorduk, baktık dağlar beyazladı. Biz de ateş yaktık, çay demledik. Hayvanları birazdan eve götüreceğiz." dedi.