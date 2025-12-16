Kars, kar yağışıyla birlikte beyaza bürüdü

KARS'ta kar yağışı ve tipi etkili oldu, kent merkezi beyaza bürüdü.

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte soğuk hava da etkisini artırdı. Kar yağışının ardından sürücüler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarıldı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Vatandaşlar, karla kaplanan ev ve iş yerlerinin önleri ile araç camlarını temizledi.

'KARS'TA ESKİ KIŞLAR YOK'

Alim Toktaş, "Kars'ta eski kışlar ve karlar yok, önceden 2-3 metre kar yağardı. Şu an yağan kar bir şey değil, keyif alıyoruz. Kars'ımız çok güzel, Kars'ı terk etmek olmaz. Kars gibi bir yer yok, biraz gelirin oldun mu yeter" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; Kars ve Ağrı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin ise aralıklı yer yer karla karışık yağmur ve yağmur yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği bildirildi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)