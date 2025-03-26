Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza canlı yayına yansıdı

Bedir ALTINOK/KARS, (DHA)- KARS’ta iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kaza, araçlardan birinde yolculuk kişinin cep telefonu ile yaptığı canlı yayına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kars-Arpaçay kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay'a giden T.A. yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil ile Ali Aydın yönetimindeki 35 BAU 406 plakalı otomobil çarpıştı. Aydın’ın savrulan aracı, diğer aracın üzerine düştü. Kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, araçlardan birinde yolculuk yapan kişinin cep telefonu ile yaptığı canlı yayına yansıdı. Yayını izleyen bir kişi, yorum kısmına “’Biraz yavaş’ diye uyardıktan sonra otomobilin sağ taraftan gelen beyaz renkli otomobile hızla çarptığı görüldü. (DHA)

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