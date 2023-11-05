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Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 23:09
  • Giriş: 05.11.2023 23:09
  • Güncelleme: 05.11.2023 23:09
Kaynak: AA
Kars'ta 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi

 Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişinin tarlasında 1362 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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