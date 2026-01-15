Kars'ta 30 köyü yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Son verilere göre, kent merkezinde ve ilçelerinde 30 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Arpaçay'da 8, Sarıkamış'ta 4, Selim'de 4 ve Susuz'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.