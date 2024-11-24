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Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04:47'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 24.11.2024 05:51
  • Giriş: 24.11.2024 05:51
  • Güncelleme: 24.11.2024 05:54
Kaynak: AA
Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04:47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:47'de merkez üssü Kağızman olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

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