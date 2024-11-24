Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04:47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:47'de merkez üssü Kağızman olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.