Kars'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04:47'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04:47'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:47'de merkez üssü Kağızman olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kağızman (Kars)
Tarih:2024-11-24
Saat:04:47:58 TSİ
Enlem:40.07139 N
Boylam:42.91139 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/6axVGNJY2j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi