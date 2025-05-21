Kars'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, dün çıkan kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.