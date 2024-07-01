Kars'ta 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

Kars'ın Digor ilçesinde 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İlçede 27 Haziran'dan bu yana haber alınamayan Yakup Yıldız'ın (33) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nce (UMKE) yapılan arama çalışması, Digor ve çevre köylerinde yoğunlaştırıldı.

Ekipler, kırsalda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Digor ilçesinde 27 Haziran'da sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan Yıldız'ın, yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada motosikleti yol kenarında bulunmuştu.