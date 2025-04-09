Kars'ta aracına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sürücüye gözaltı

Kars'ta aracına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıkamış ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü K.A'nın işlemleri sürüyor.