Kars'ta bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü!
Kars'ın Susuz ilçesinde Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, evli olduğu 18 yaşındaki Sıla M. isimli kadını silahla öldürdü. Olayın ardından D.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyük Çatak köyünde yaşayan D.M, (30) evinde tartıştığı Sıla M'ye (18) silahla ateş etti.
Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sıla M'nin cansız bedeni otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.