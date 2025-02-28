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Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 23:48
  • Giriş: 28.02.2025 23:48
  • Güncelleme: 28.02.2025 23:48
Kaynak: AA
Kars'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karaboncuk köyünde Mehmet Yılan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Köylüler yangını kontrol altına alamayınca olay yerine Kağızman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan aile ile görüşerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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