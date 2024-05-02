Kars'ta büyükbaş hayvanlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan öldü.
Onur Ç. yönetimindeki 60 ABJ 102 plakalı otomobil, Selim ilçesi yönünde ilerlerken Benli Ahmet köyü yakınlarında yolun karşısına geçen büyükbaş hayvanlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Merve Ç. yaralandı, 4 büyükbaş hayvan öldü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.