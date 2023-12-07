Kars'ta çaldıkları 8 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Kars'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden çalınan 8 büyükbaş hayvanın bulunması için jandarma ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çalınan hayvanların, Akyaka ilçesi Büyükduran köyünde ikamet eden R.E'nin ahırında saklandığını belirledi.
R.E'ye ait bina ve eklentilerinde yapılan aramada bulunan çalıntı 8 büyükbaş sahiplerine teslim edildi.
Operasyonda R.E, D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Ö. ve S.K. tutuklandı, R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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