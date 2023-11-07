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Kars'ta çalıntı hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde çalınan büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 22:34
  • Giriş: 07.11.2023 22:34
  • Güncelleme: 07.11.2023 22:34
Kaynak: AA
Kars'ta çalıntı hayvanları satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

İlçeye bağlı Kümbet köyünde hayvan hırsızlığı yaşanması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.M. ve M.K, çalınan hayvanları satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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