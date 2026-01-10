Kars'ta çatıdan buz sarkıtı düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Kars’ta bir binanın çatısından kopan buz sarkıtı, caddede yürüyen 36 yaşındaki Semra Atkutluğ’un başına isabet etti. Yaralanan Atkutluğ hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kars’ta bir binanın çatısından koparak düşen buz sarkıtının başına isabet ettiği 36 yaşındaki Semra Atkutluğ yaralandı.
Olay, Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Caddede yürüyen Semra Atkutluğ, bir binanın çatısından düşen buz sarkıtının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.