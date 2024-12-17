Kars'ta çiftliklerdeki balık havuzları buzla kaplandı
Kaynak: AA
Kars'ta dondurucu soğuğun etkisiyle kültür balıkçılığı yapılan çiftliklerdeki havuzların yüzeyi buz tuttu.
Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğuk, ilçede balık çiftliği işleten üreticileri de olumsuz etkiliyor.
Keklik Deresi mevkisinde bulunan alabalık tesislerindeki havuzların yüzeyi de buz tuttu.
Üreticiler, havuzu kaplayan buzları kırarak balıkları çıkarıyor.