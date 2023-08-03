Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kars'ta çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı

Ekonomi
  • 03.08.2023 10:30
  • Giriş: 03.08.2023 10:30
  • Güncelleme: 03.08.2023 10:30
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kars'ta çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukların yaralı bulduğu tilki yavrusu tedaviye alındı.

İlçe girişinde yaralı halde tilki yavrusu gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin ihbarı üzerine araç çarptığı tahmin edilen yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince bölgeden alındı.

İlk müdahalenin ardından yaralı tilki, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

BirGün'e Abone Ol