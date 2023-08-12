Kars'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Başköy köyünde Rıdvan Ö. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altına kalarak ağır yaralanan Rıdvan Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.