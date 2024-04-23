Kars'ta eve silahlı saldırı düzenlendi

Evin yanındaki ot balyalarını da ateşe verip kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı

Ajans Haberleri 23.04.2024 13:58 Giriş: 23.04.2024 13:58

Güncelleme: 23.04.2024 13:59 Kaynak: AA

A- A A+