Kars'ta fırtınada uçan çatı 2 otomobil ve 3 traktöre zarar verdi

Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi.

Kentte fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.

Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı.

Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.