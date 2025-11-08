Kars'ta havaların soğumasıyla göçe hazırlanan kuşlar sulak alanlarda görüntülendi

KARS (AA) - Kars'ta havaların soğumasıyla göçe hazırlanan göçmen kuşlar, sulak alanlarda görüntülendi.

Paşaçayırı, Kars Çayı ve Sarıkamış Hançerli düzündeki sulak alanlarda görüntülenen martı, yeşilbaş, angut ve çamurcun gibi birçok kuş türü, göç öncesi besin depoluyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sonbaharda Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sulak alanların su tutmaya başladığını söyledi.

Çoban, özellikle bu günlerde göçmen kuşların sulak alanlarda yoğunlaşmaya başladıklarını belirterek "Mevsimsel sulak alanlar göçmen kuşlar için çok önemli alanlar. Çünkü özellikle ilkbahar ve sonbahar göçünde bu sulak alanlarda besleniyorlar, dinleniyorlar, korunuyorlar ve göçlerine devam ediyorlar. Aslında şöyle tarif edebiliriz. Ülkemizde görülen mevsimsel sulak alanlar, ilkbahar ve sonbahar yağmurlarıyla oluşmuş birer benzin istasyonu rolündedir. Bu istasyonlarda yaban hayvanları, kuşlar duruyor, besleniyor, güçleniyor, yakıtlarını alıyor ve bir sonraki duraklarına doğru yola çıkıyorlar." diye konuştu.