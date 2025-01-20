Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran asıllı 3 kişi tutuklandı

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ile esrar bulunan İran asıllı 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran asıllı biri kadın 3 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kars-Digor kara yolunda bir takside yakalanan 3 şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında 59 parça halinde toplam 445,45 gram sentetik uyuşturucu, 30,92 gram esrar tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.