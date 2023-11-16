Kars'ta iki aile arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Kars'ta iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Küçük Boğatepe köyünde iki aile üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Bekir, Yakup, Mahsun Yokuş ile İlhan ve Cihan Matsar yaralandı.

Jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.