Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ardahan istikametinden Kars'a gelen H.T. yönetimindeki otomobil, Ani Ören Yeri Kavşağı'nda E.P'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle E.P'nin kullandığı otomobil, devrildikten sonra yoldaki levha direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücülerden E.P. ile N.P, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.