Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kars'taki Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler, Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu 4'ü kadın 8 kişi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada kazıda kullanılan, 2 manivela, murç, alan tarama cihazı, 2 balyoz, 2 çekiç, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.