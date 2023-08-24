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Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 10:18
  • Giriş: 24.08.2023 10:18
  • Güncelleme: 24.08.2023 10:18
Kaynak: AA
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Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

Kars'taki Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler, Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu 4'ü kadın 8 kişi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada kazıda kullanılan, 2 manivela, murç, alan tarama cihazı, 2 balyoz, 2 çekiç, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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